Il tricolore italiano ha lo stile di Giorgio Armani e il volto di Vittoria Ceretti

Questa sera a San Siro si è tenuta una sfilata molto speciale. Giorgio Armani ha presentato le sue creazioni, ispirate allo stile italiano, e a chiudere la sfilata è stata Vittoria Ceretti, che è entrata in scena con la bandiera dell’Italia. L’evento ha attirato molti appassionati di moda e tifosi, tutti interessati a vedere da vicino il tricolore rivisitato con eleganza e stile.

Omaggiarlo, dunque, in questo evento di portata mondiale è stato quasi doveroso. E il risultato immancabilmente emozionante. Sotto i riflettori di San Siro è andata in scena una vera e propria sfilata tricolore, che ha visto protagoniste le creazioni che lo stesso Giorgio Armani aveva creato per l'occasione: sofisticati completi di giacca destrutturata, la sua geniale intuizione stilistica, e pantaloni impalpabili, pensati per scivolare morbidamente senza costringere, ma per esaltare. Un défilé di eleganza patriottica, uno show che ha confermato Milano come capitale italiana della moda e una danza di colori - il rosso, il bianco, il verde - che sono tributo al nostro Paese, quello che oggi ospita questi Giochi olimpici.

