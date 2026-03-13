Tar | l’IA non decide i concorsi serve il controllo umano

Il Tar Lazio ha emesso una sentenza che chiarisce un punto importante sui concorsi pubblici. Secondo la decisione, l’intelligenza artificiale non può assumersi il ruolo di decisione finale nelle procedure di selezione, lasciando spazio al controllo e al giudizio umano. La sentenza ribadisce l’importanza del ruolo dell’uomo nelle fasi decisionali di questi processi.

Il Tar Lazio, con la sentenza 1895 del 2026, ha stabilito un principio fondamentale per i concorsi pubblici: l’intelligenza artificiale non può sostituire il giudizio umano nelle procedure selettive. Un docente ha perso il posto a causa di un errore formale nel modulo online, ma il giudice ha ordinato che la sostanza prevale sulla forma e che deve esistere una riserva di umanità nei processi digitali. Questa decisione segna un punto di svolta nel rapporto tra tecnologia e pubblica amministrazione, impedendo che errori banali portino alla perdita di opportunità lavorative. L’episodio riguarda un concorso per insegnanti di scuola secondaria nella Regione Lazio, dove un candidato aveva indicato tre anni di servizio, requisito sufficiente per accedere alla riserva del 30% dei posti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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