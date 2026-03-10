Città 30 | il Tar blocca l’opposizione accusa la giunta

Il Tar ha annullato le ordinanze sulla Città 30 a Bologna, causando una reazione immediata da parte dell’opposizione che ha accusato la giunta di Matteo Lepore. La decisione giudiziaria ha acceso un dibattito acceso tra le due fazioni politiche, con l’amministrazione che ha espresso la propria posizione, mentre i rappresentanti dell’opposizione hanno criticato la scelta del tribunale. La questione resta al centro dell’attenzione politica in città.

La sentenza del TAR ha annullato le ordinanze sulla Città 30 a Bologna, scatenando una vivace polemica politica tra l'amministrazione guidata da Matteo Lepore e l'opposizione di centrodestra. Mentre il Comune annuncia nuove ordinanze entro meno di un mese, esponenti di FdI e Lega accusano la giunta di perseguire ideologie invece di risolvere i reali problemi della città. Il dibattito si concentra sull'applicazione indiscriminata del limite di velocità e sul suo impatto concreto sulla mobilità bolognese. Il conflitto non riguarda solo una questione di traffico, ma tocca il cuore della gestione amministrativa in un territorio complesso come l'Emilia-Romagna, dove la produttività economica deve convivere con le sfide infrastrutturali.