L'ex ciclista ha condiviso alcuni momenti difficili vissuti durante la sua carriera, tra cui attacchi di panico durante il Giro d’Italia e episodi di tensione con altri corridori. Ha ricordato un episodio in cui si trovava in una pozza pensando di morire e un altro in cui ha messo le mani al collo a un collega. Ha anche parlato delle prese in giro da bambino e delle vittorie che lo hanno aiutato a superare le difficoltà.

Avrebbe dovuto essere il rivale per eccellenza di Vincenzo Nibali, o il nuovo Paolo Bettini. Eppure Giovanni Visconti è stato ben più di queste due promesse non mantenute, e non solo per i successi che è riuscito comunque a cogliere, tra cui tre maglie tricolori e due tappe al Giro d’Italia. “Visco”, la cui carriera ad alto livello ha attraversato tre decenni, ha sempre colpito i cuori per sensibilità e profondità d’animo fuori dal comune: uno “vero” nei momenti belli e in quelli brutti, capace di esaltarsi e precipitare e però sempre in grado di riprendere in mano il timone di carriera e vita. Ora che scopre talenti e fa il direttore sportivo per la Jayco-AlUla, squadra di prima fascia, il momento è propizio per sfogliare l’album dei ricordi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Visconti: "Gli attacchi di panico al Giro, in una pozza pensando di morire. A Nibali misi le mani al collo"

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