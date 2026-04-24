Pellizzari si prende tutto al Tour of the Alps e ora punta al Giro | nel segno di Vincenzo Nibali

Giulio Pellizzari si è aggiudicato la quinta tappa del Tour of the Alps, conquistando anche la classifica generale e la maglia bianca. Dopo questa vittoria, l’atleta ha annunciato di puntare al Giro d’Italia. La competizione si è conclusa con Pellizzari in testa, lasciando dietro di sé altri ciclisti e ponendo le basi per le prossime sfide. La gara si è svolta con varie tappe che hanno messo in evidenza le performance dei partecipanti.

Giulio Pellizzari ha vinto la 5a tappa, la classifica generale e la maglia bianca al Tour of the Alps. Una vittoria italiana mancava dal 2013, quando a trionfare fu Vincenzo Nibali che qualche settimana più tardi si impose anche al Giro d'Italia. Che Pellizzari correrà da co-capitano con la Red Bull Bora hansgrohe.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ciclismo, Tour of the Alps: Pellizzari si prende tappa e magliaLa seconda tappa del Tour of the Alps 2026, giunta al traguardo di Val Martello e valevole per il circuito della Coppa Italia delle Regioni 2026, ha... Leggi anche: Tour of the Alps, Thomas Pidcock si prende la rivincita su Dati ad Arco. Pellizzari resta leader Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: stoccata di Tommaso Dati! Battuto Pidcock allo sprint!; TOUR OF THE ALPS, I FAVORITI: PELLIZZARI PER FERMARE IL DIGIUNO ITALIANO, MA PIDCOCK, STORER E GEE...; Tour of the Alps 2026, Pellizzari scalda i motori: Sogno un bel risultato; Alps 2026, via alla prima tappa: Finn e Pellizzari tra i favoriti. Tour of the Alps, Pellizzari in trionfo 13 anni dopo NibaliIl marchigiano attacca sull'ultima salita e si prende la tappa di Bolzano e la vittoria finale, che mancava dal successo dello 'squalo', quando la corsa si chiamava ancora Giro del Trentino ... corrieredellosport.it Le analisi e le previsioni di Vincenzo Nibali in vista del #Giroditalia facebook Vincenzo Nibali outlines a tough, talent-packed Giro d’Italia 2026, with Jonas Vingegaard as favorite and room for a young outsider to shine. He notes the Red Bull KM bonuses could be decisive, shaping the finale near Blockhaus. Read more: x.com