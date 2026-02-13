Mette le mani al collo dell’arbitro | 4 anni e mezzo di squalifica per un giocatore della Virtus Cesano Boscone

Cesano Boscone (Milano) – Durante la partita tra Virtus Cesano Boscone e Virtus Abbiatense dell’8 febbraio, un giocatore della Virtus Cesano Boscone ha messo le mani al collo dell’arbitro, scatenando una reazione immediata del giudice sportivo che ha squalificato il calciatore per quattro anni e mezzo. La violenza, che ha coinvolto anche insulti e minacce verbali, è stata motivata da una decisione arbitrale contestata dal giocatore, che ha perso il controllo in campo. Questa azione ha provocato grande sdegno tra i presenti e ha portato alla sospensione immediata della gara.

Cesano Boscone (Milano) – La clamorosa e ingiustificata violenza non poteva certo rimanere impunita. Il giudice sportivo ha comminato pesantissime squalifiche nei confronti di nove tesserati della Virtus Cesano Boscone, rei di aver aggredito l'arbitro fisicamente e verbalmente durante la partita giocato l'8 febbraio contro la Virtus Abbiatense, gara valida per ilo campionato di Terza Categoria milanese. Su tutto spiccano i quattro anni e mezzo di stop rifilati al centrocampista classe 1996, Gbopo Tchatchou Doudo. Ancora botte in campo tra ragazzini: spogliatoi vandalizzati all'Ausonia e danni da migliaia di euro Secondo quanto riportato dal referto arbitrale, dopo l'assegnazione di un rigore a favore della Virtus Abbiatense, il giocatore " afferrava e immobilizzava il Direttore di Gara con entrambe le mani al collo, con violenza tale da riuscire a staccare i bottoni della divisa dello stesso e da procurargli un'evidente ecchimosi ed altrettanto lampante uscita di sangue.