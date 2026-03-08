Esordio Oboavwoduo | primi minuti con la Next Gen Brambilla gli concede il finale del match con la Vis Pesaro Come è andata
Nel match tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, il giovane Oboavwoduo fa il suo debutto nel secondo tempo, al termine della partita. Durante gli ultimi minuti, l’allenatore Brambilla ha deciso di concedergli alcuni minuti in campo, permettendogli di esordire ufficialmente con la squadra. La partita si conclude con la presenza del giovane in campo negli ultimi istanti di gioco.
Esordio Oboavwoduo con la Juventus Next Gen, il giovane talento debutta nel secondo tempo della sfida odierna contro la Vis Pesaro. La Juventus incappa in una giornata alquanto complicata per il gruppo. Il fischio finale decreta una sconfitta per i padroni di casa, che cedono davanti al proprio pubblico. La sfida contro la Vis Pesaro si chiude sull' 1-3 in favore degli ospiti. Un risultato che lascia l'amaro in bocca, ma che offre uno spunto di grandissimo interesse per il futuro del progetto legato alla linea verde giovanile. Nonostante il passivo registrato sul tabellone, la gara odierna verrà ricordata anche per una nota estremamente positiva a livello strettamente individuale.
