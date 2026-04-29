Nel match di playoff, la partita si è conclusa con un pareggio senza reti e si passa il pallone al prossimo turno. La Juve Next si prepara a una sfida ancora tutta da definire, mentre la Vis, guidata dall'allenatore Stellone, si sta riprendendo dopo un periodo complicato. Nei due anni trascorsi a Pesaro, l’allenatore ha affrontato diverse emergenze e in ogni occasione ha saputo trovare la risposta giusta.

Riemergere dalle difficoltà come solo la Vis di Stellone ha dimostrato di saper fare. Nei due anni a Pesaro il tecnico si è spesso trovato in situazioni di emergenza ma ne è sempre uscito alla grande. Dal playout vinto contro la Recanatese ai successi ottenuti con la rosa decimata dagli infortuni. Per dar seguito alla stagione, domenica alle 20:45 in casa della Juventus Next Gen, la sua Vis è chiamata nuovamente a stupire. Lo dovrà fare anche per ricucire un rapporto, quello con la tifoseria, che dopo gli accesi confronti post Sambenedettese, si è incrinato. La sfida del Moccagatta di Alessandria ricorda quella di Arezzo della scorsa stagione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis, playoff: zero a zero e palla al centro. Con la Juve Next una sfida tutta da scrivere

Notizie correlate

Vis, multa e tre giornate a Pucciarelli. Il playoff con la Juve in diretta su Rai SportRaccogliere i cocci e ripartire: al ko con la Samb è seguita la squalifica per tre giornate a Pucciarelli per proteste (espulso dalla panchina dopo...

Comunali, Rotondi: "La DC pronta a scrivere una nuova pagina con Reggio Calabria al centro"Reggio Calabria torna protagonista della scena politica nazionale con il grande ritorno della Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi, pronta a...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Playoff Serie C | Ufficiali data e orario di Juventus Next Gen-Vis Pesaro; Playoff Serie C: fasi, regolamento e calendario. Quando gioca la Juve Next Gen e contro chi; Il derby tra Juve Next Gen e Bra finisce 2-2, ora testa agli spareggi; Serie C, girone B: divertente 2-2 finale, Next Gen ai playoff con Pesaro e Bra ai playout con la Torres.

Vis, playoff: zero a zero e palla al centro. Con la Juve Next una sfida tutta da scrivereCome ad Arezzo l’anno scorso, i biancorossi chiamati a vincere in trasferta contro una squadra quotata ma già battuta l’8 marzo ... sport.quotidiano.net

Juve Next Gen, 2-2 col Bra e quinto posto playoff: chi affronteranno i bianconeriLa Juve Next Gen chiude la regular season con un pareggio. Contro il Bra finisce 2-2 al termine di una gara vivace, in cui i bianconeri si fanno rimontare ma mantengono comunque saldo il quinto posto ... tuttosport.com

Primo turno dei playoff di Serie C Juve Next Gen-Vis Pesaro si giocherà domenica 3 maggio alle 20:45 - facebook.com facebook

"A volte sembra scontato, ma non lo è", Claudio Chiellini esalta la Juve Next Gen x.com