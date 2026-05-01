Un uomo di nazionalità irachena è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato e minacciato la propria figlia per convincerla a sposarsi contro la sua volontà. Secondo le indagini, ci sarebbero violenze e atti di intimidazione che hanno causato lesioni e lesioni personali aggravate. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e ora si trova in custodia in attesa di ulteriori sviluppi.

La Polizia di Stato ha arrestato in Svezia un cittadino iracheno di 52 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Taranto. All’uomo vengono contestati i reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Le indagini erano partite lo scorso novembre dopo la denuncia della ragazza in seguito alla quale era stata attivata la procedura del “Codice Rosso”. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le pressioni del padre per farla sposare con uomini di etnia curda a lui graditi sarebbero cominciate al suo arrivo in Puglia, accompagnate da minacce di morte nel caso avesse tentato di ribellarsi o di scappare all’estero.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Violenze e minacce alla figlia per costringerla al matrimonio combinato: arrestato iraqeno

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