Una operazione della Polizia di Taranto in Svezia ha portato all'arresto di un uomo di 52 anni, di origini irachene, accusato di aver subito violenze sulla figlia per costringerla a un matrimonio combinato. L'indagine ha accertato che l'uomo avrebbe esercitato pressioni e comportamenti violenti nei confronti della ragazza, che si trovava all'estero. L'intervento si è concluso con l'arresto e la messa a disposizione delle autorità svedesi.

È stata conclusa in Svezia un'operazione della Polizia di Stato di Taranto che ha portato all’arresto di un iracheno di 52 anni gravato da mandato di arresto europeo in virtù di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip della città pugliese, perché ritenuto presunto responsabile dei reati di maltrattamenti, lesioni personali aggravate e tentata costrizione a contrarre matrimonio commessi ai danni della figlia. Le indagini del personale della squadra mobile, coordinate dalla Procura tarantina, hanno preso il via lo scorso novembre dalla denuncia di una ragazza di nazionalità irachena a seguito della quale è stata avviata la procedura del cosiddetto “Codice Rosso”, che si attiva in caso di violenza e maltrattamenti in famiglia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Violenze sulla figlia per obbligarla a un matrimonio combinato: preso 52enne iracheno

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