L’incontro su Tinder finisce in tribunale | botte e abusi alla compagna 51enne condannato per violenza sessuale

Un uomo di 51 anni è stato condannato a 6 anni e 3 mesi di carcere dal tribunale di Ancona per aver aggredito la sua ex convivente, una donna di 42 anni. L’incidente è avvenuto dopo un incontro organizzato tramite un’app di incontri, e le accuse riguardano violenza sessuale e aggressioni fisiche. La vicenda si è conclusa con una sentenza giudiziaria, senza ulteriori dettagli sulle dinamiche specifiche dei fatti.

ANCONA - Un uomo di 51 anni, originario di Fabriano, è stato condannato ieri dal tribunale dorico a 6 anni e 3 mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti della ex convivente, una 42enne lombarda. Il collegio penale, presieduto dal giudice Roberto Evangelisti, ha ritenuto assorbito nel.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Abusi su una 16enne dentro l'ufficio: "amico di famiglia" condannato per violenza sessualeIl giudice ha condannato un uomo di 60 anni, originario della Campania, a due anni e otto mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata ai danni... Violenza sessuale, 50enne condannato finisce in carcereSi sono aperte le porte del carcere per l’uomo di 50 anni condannato per violenza sessuale e arrestato dai carabinieri della Stazione di Campoverde. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Amore a primo swipe: le coppie oggi nascono online (e la Chiesa dovrebbe esserci); Lo speed date chiama a raccolta i single: Un evento per conoscersi dal vivo senza passare da chat e app; Tinder e l’amore: come le app di incontri rivoluzionano il rapporto di coppia; Vado Ligure rinnova la brand identity, nasce il marchio della destinazione. Ferrara l'incontro su Tinder diventa un incubo: «Sono minorenne, paga o finisci nei guai». Durante l'appuntamento anche un furtoAveva conosciuto una giovane ragazza tramite l'app di incontri online Tinder e pensava di passare qualche ora di intimità insieme a lei. Per un uomo 52enne di Ferrara, invece, quell'appuntamento è ... corrieredibologna.corriere.it Adescato su Tinder, derubato e ricattato. Arriva la condanna per una giovaneGiovane ragazza adesca sul social Tinder un uomo di 52 anni e, durante l’incontro amoroso, gli ruba la collana e lo ricatta. Condannata per furto ed estorsione. Così ha deciso ieri mattina il ... ilrestodelcarlino.it Mi chiamo Silvia, ho 28 anni, Conosco questo ragazzo su Tinder. Marco, 30 anni. Foto normalissime: una in montagna, una con il cane, una a un matrimonio in giacca e cravatta. Nella bio c'è scritto: "Lavoro nell'azienda agricola di famiglia. Amo le cose sempli - facebook.com facebook LA STRATEGIA HOT DEL CANDIDATO PD ALLE AMMINISTRATIVE DI CHIETI CHE CERCA I VOTI SU TINDER E PORNHUB x.com