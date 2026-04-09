Un uomo di 38 anni residente in un comune della provincia di Palermo è stato condannato a 18 anni e 4 mesi di reclusione per aver commesso violenze sessuali ripetute sulla propria figlia. La sentenza è stata emessa dopo il processo in cui sono stati accertati gli abusi continuativi. La vicenda riguarda episodi che si sono protratti nel tempo e che hanno coinvolto direttamente la minore.

E’ stata emessa la sentenza contro il padre accusato di violenze ripetute e continuate sulla figlia: l’uomo, un trentottenne di un paese della provincia di Palermo, ha avuto 18 anni e 4 mesi. Nei suoi confronti il pm di Termini Imerese (Palermo) Raffaele Cammarano ne aveva chiesti ventotto. La prima sezione della Corte d’assise del capoluogo siciliano, presieduta da Vincenzo Terranova, competente dopo la riforma che ha aggravato le pene per i reati sessuali, ha accolto solo in parte la proposta ma è stata ugualmente severa nei confronti dell’imputato, riconosciuto colpevole di una serie di abusi sulla bambina, sin da quando lei aveva solo nove anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza sessuale sulla figlia in provincia di Palermo, padre condannato a 18 anni

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