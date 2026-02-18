Perugia violenza sessuale su 17enne | arrestato 45enne

È stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un minorenne un uomo di 45 anni, di origini marocchine. Le indagini sono partite in seguito alla denuncia presentata da un ragazzo di 17 anni che ai carabinieri di Perugia aveva raccontato di essere stato avvicinato, nel tardo pomeriggio alla fine dello scorso mese di gennaio, di essere stato avvicinato dall’uomo che, fin dall’inizio lo aveva seguito per strada, in via Cortonese, rivolgendogli esplicite avance sessuali. Nonostante la resistenza del minore, l’uomo lo aveva costretto con la forza ad appoggiare la mano sulle proprie parti intime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Perugia, violenza sessuale e lesioni: arrestato 24enne

Accusato di violenza sessuale e stalking su 15enne conosciuta in treno: perizia psichiatrica per il 17enneUn ragazzo di 17 anni si trova sotto perizia psichiatrica dopo essere stato accusato di aver molestato e minacciato una ragazza di 15 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Solo 'sì è sì', senza consenso è stupro; Solo sì è sì, senza consenso è stupro; Flash mob a Perugia contro il Ddl Bongiorno: Senza consenso è stupro; L’insegnamento del diritto e dell'economia nella scuola per la formazione di un cittadino consapevole. Lettera.

Perugia, studentessa stuprata in centro: il violento chiede scusa e uno sconto di penaPERUGIA - Ha ottenuto l’ammissione al processo con rito abbreviato il 45enne afghano accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni gravi per quanto avvenuto nella notte tra il 13 e il ... ilmessaggero.it

Violenza sessuale su minorenne. Finisce in carcere a 86 anni: Deve scontare 3 anni e 4 mesiHa ottantasei anni suonati. Un’età decisamente avanzata. Ma le porte del carcere Don Bosco si sono aperte comunque. I carabinieri hanno bussato alla porta di casa dell’anziano, che abita in un ... lanazione.it

Flash mob anche a Perugia contro il DDL Stupri: "senza consenso è sempre violenza". La protesta organizzata dall'UDI in piazza IV Novembre facebook