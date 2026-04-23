A Altopascio, in provincia di Lucca, si è conclusa una serie di episodi di molestie e violenza sessuale che avevano coinvolto più persone nel corso degli ultimi mesi. La polizia ha arrestato un uomo collegato a questi episodi, portando avanti le indagini in seguito alle denunce presentate dalle vittime. La comunità ora attende aggiornamenti ufficiali sulle indagini e sui successivi sviluppi giudiziari.

ALTOPASCIO – Si chiude la scia di terrore che da mesi teneva in ansia la comunità di Altopascio. Un 33enne di origini tunisine, regolarmente residente ma senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Lucca, su richiesta della locale procura. L’uomo è accusato di una serie di gravi reati, tra cui violenza sessuale, atti persecutori, violazione di domicilio e molestie. Le indagini, condotte con determinazione dai militari della stazione di Altopascio, hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario inquietante, fatto di pedinamenti e aggressioni mirate verso alcune donne del territorio.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tre episodi di molestie e violenza sessuale: un arresto ad Altopascio

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