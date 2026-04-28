Violenza sessuale in corsia Molestie su due pazienti Operatore sanitario sospeso

Un nuovo episodio di violenza sessuale si è verificato in un reparto ospedaliero, coinvolgendo due pazienti. L’indagato, un operatore socio-sanitario di 46 anni, è stato sospeso dal lavoro per un anno. La vicenda è emersa attraverso un’indagine che ha portato alla sospensione del professionista, senza ulteriori dettagli su eventuali accuse o sviluppi successivi.

Spunta un altro caso di violenza sessuale in ospedale. E questa volta per l’indagato – un operatore socio-sanitario di 46 anni - scatta la sospensione dal servizio per un anno. Tutto è partito da una denuncia di una ragazza di 22 anni, che raccontò di aver subito molestie sessuali mentre era ricoverata nel reparto di Urologia, al Maggiore, da parte dell’uomo. E ora la polizia ha dato esecuzione alla misura cautelare interdittiva, emessa dal gip su richiesta della Procura (il fascicolo è in mano alla pm Francesca Arienti), in seguito a una seconda denuncia: anche in quest’ultimo caso è accusato di aver abusato di una paziente ricoverata e, quindi, in stato di vulnerabilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale in corsia. Molestie su due pazienti. Operatore sanitario sospeso Notizie correlate Operatore socio-sanitario accusato di violenza sessuale su due pazienti: sospeso dall’incaricoBologna, 27 aprile 2026 – Un operatore socio-sanitario è gravemente indiziato di violenza sessuale su due pazienti. Violenza sessuale su pazienti vulnerabili a San Giovanni in Persiceto, operatore sanitario sospeso: l'indagineUn operatore socio sanitario di San Giovanni in Persiceto (Bologna) è stato sospeso dal servizio in seguito a una misura cautelare interdittiva,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Violenza sessuale in corsia. Molestie su due pazienti. Operatore sanitario sospeso; La violenza contro le donne in Italia: dimensioni del fenomeno e prospettive di cambiamento; Molestie sessuali su ragazze ricoverate. Il giudice sospende un operatore sanitario; Milano, turiste olandesi abusate: il 31enne resta ricercato. Violenza sessuale in corsia. Molestie su due pazienti. Operatore sanitario sospesoLa prima denuncia a marzo 2025 da parte di una giovane ricoverata al Maggiore. Poi il 46enne era stato trasferito all’ospedale di San Giovanni: L’ha fatto di nuovo. L’avvocato di una vittima: Impor ... ilrestodelcarlino.it Violenza sessuale su pazienti, sospeso operatore sanitarioUn operatore sanitario di 46 anni sospeso per l'accusa di violenza sessuale su pazienti. Due sarebbero gli episodi al centro delle indagini. La Polizia di Stato e il commissariato di pubblica sicurezz ... rainews.it Agropoli, 71enne arrestato per violenza sessuale su minore: era irreperibile dal 2024 - facebook.com facebook L'uomo risulta indagato per violenza sessuale su due giovani donne ricoverate in due strutture diverse x.com