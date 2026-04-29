Pavia ragazza 22enne trovata morta in un campo | sul corpo segni di violenza

Una ragazza di 22 anni è stata trovata senza vita in un campo vicino a Pavia, in una zona chiamata Serra del Monte. Il corpo è stato rinvenuto in una scarpata e presenta segni di violenza. I genitori avevano segnalato la sua scomparsa poco prima. Le forze dell’ordine stanno indagando sul caso, che ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Il corpo della ragazza rinvenuto in una scarpata a Serra del Monte, vicino Pavia. I genitori avevano denunciato la scomparsa. Indagini in corso, si cerca di ricostruire le ultime ore della giovane Un corpo nascosto tra l’erba alta, in fondo a una scarpata, lungo una strada secondaria tra le colline dell’Oltrepò pavese.È così che è stata trovata senza vita una ragazza di 22 anni, originaria di Voghera.Una scoperta drammatica che ha immediatamente fatto scattare le indagini, mentre gli inquirenti parlano di possibili segni di violenza, anche se ogni conclusione resta al momento sospesa agli esiti degli accertamenti medico-legali. Il ritrovamento è avvenuto nei pressi di Serra del Monte, una frazione isolata del comune di Cecima.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pavia, ragazza 22enne trovata morta in un campo: sul corpo segni di violenza Notizie correlate Asti: trovata morta in un torrente ragazza di 17 anni. Sul corpo segni di violenza. I residenti assediano la casa del sospettatoASTI – Aveva solo 17 anni, Zoe Trinchero: è stata trovata senza vita in un corso d’acqua a Nizza Monferrato (Asti). Pavia, ferite sul corpo della giovane trovata morta in un campoUn primo esame del medico legale sul corpo della giovane trovata senza vita ieri in un campo a Cecima, in provincia di Pavia, ha rilevato la presenza... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Giovane donna trovata senza vita in una scarpata nell'Oltrepò Pavese: si indaga; Una 22enne trovata morta in un prato: non è escluso l’omicidio. Perquisita la casa di un amico; Pavia, giallo a Cecima: 22enne trovata morta in fondo a una scarpata di 80 metri, non si esclude l'omicidio. Perquisita la casa di un amico; Pavia, cadavere di una ragazza trovato in un campo nell'Oltrepò Pavese: indagini in corso. Giallo a Pavia, 22enne trovata morta in un campo a Cecima: si cerca un 23enneGiallo nelle campagne dell’Oltrepò di Pavia: una ragazza di 22 anni di Voghera è stata trovata morta in un campo a Cecima, si cerca un ragazzo. notizie.it Giallo a Pavia: una 22enne trovata morta in una scarpata, omicidio o caduta accidentale? Si cerca un ragazzoROMA – i genitori avevano denunciato la sua scomparsa da Voghera, in provincia di Pavia, giovedì scorso. Questa mattina, martedì 28 aprile, il suo corpo senza vita è stato trovato in un campo, in fond ... dire.it Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut - facebook.com facebook Proseguono le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause della morte di Elisa Giugno, la ragazza di 22 anni di Voghera (Pavia), il cui cadavere è stato trovato ieri mattina in un campo nel territorio di Cecima (Pavia), in Oltrepò Pavese. Devono essere valut x.com