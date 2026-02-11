Schianto tra due auto a Fontanelle di Roccabianca una finisce nel canale | due feriti in ospedale

Due auto si sono scontrate questa mattina sulla provinciale di Cremona, a Fontanelle di Roccabianca. Un’auto è finita nel canale, mentre l’altra si è fermata poco più avanti. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto. Le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Due auto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento, mentre percorrevano la strada provinciale di Cremona in località Fontanelle, nel comune di Roccabianca. Uno dei due mezzi è finito nel canale. L'incidente si è verificato verso le ore 17 di mercoledì 11 febbraio. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, oltre ai vigili del fuoco. I conducenti delle due auto sono rimasti feriti: uno ha riportato traumi lievi, l'altro traumi di media gravità. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'Ospedale di Vaio di Fidenza per accertamenti.

