A Udine, un uomo di nazionalità straniera è stato vittima di una rapina violenta avvenuta in un’area verde della città. L’aggressione si è verificata nel giro di pochi istanti e ha coinvolto alcuni connazionali della vittima, che lo hanno aggredito con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto.

UDINE – L’altra sera, al Parco Moretti, uno straniero residente nel capoluogo friulano è stato vittima di una violenta rapina. Secondo la ricostruzione fornita dai militari, la vittima è stata avvicinata da due sconosciuti suoi connazionali, rispettivamente di 32 e 33 anni, entrambi senza fissa dimora. Senza troppi preamboli, i due sono passati alle vie di fatto, colpendo l’uomo con calci e pugni per neutralizzarlo. Una volta a terra, la vittima è stata spogliata del proprio orologio e dello zaino, all’interno del quale era custodito il portafoglio. L’allarme è scattato immediatamente. Grazie alla segnalazione giunta alla Centrale operativa del comando provinciale, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine si sono messi sulle tracce dei fuggitivi.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Violenta rapina a Udine, straniero pestato da connazionali

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