Il Festival dei diritti propone un ricco programma con sette spettacoli teatrali, sei incontri, altrettanti laboratori, due mostre e due campagne di sensibilizzazione. Inoltre, include una rassegna cinematografica e un incontro di formazione, offrendo così una varietà di attività dedicate alla promozione dei diritti. L’evento si svolge nel corso di diverse giornate, coinvolgendo pubblico e partecipanti da più ambiti.

Sette spettacoli teatrali, 6 incontri, altrettanti laboratori, 2 mostre, 2 campagne di sensibilizzazione, una rassegna cinematografica e un incontro di formazione. Fino al 29 marzo con il Festival dei diritti la cultura si fa impegno collettivo. Quattro le province coinvolte, Pavia, Cremona, Mantova e Lodi, in cui sono 62 gli appuntamenti complessivamente in calendario e 180 le realtà impegnate nell’organizzazione. "Il Festival dei diritti non è un evento calato dall’alto - dice Fiorenza Bertelli, referente del Festival dei diritti in provincia di Pavia -, ma il risultato di un processo collaborativo unico. Il programma è costruito... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival dei diritti. Spettacoli e laboratori

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