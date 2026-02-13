Vino degustazioni libere e laboratori con Luca Maroni a ‘I Migliori Vini Italiani’

Luca Maroni ha portato il suo talento al festival ‘I Migliori Vini Italiani’, dove i visitatori possono assaggiare senza limiti e partecipare a laboratori pratici. Durante l’evento, i partecipanti scoprono i segreti di vini dealcolati, tecniche di produzione di spumanti e abbinamenti gastronomici, in un’atmosfera coinvolgente e informale.

