La fortuna bacia Palermo | vinti quasi 65 mila euro al Superenalotto

Un vincitore di Palermo ha ottenuto quasi 65 mila euro al Superenalotto, grazie a una schedina giocata venerdì scorso. La causa è stata un colpo di fortuna durante l’estrazione, mentre il jackpot ha superato i 124 milioni di euro ma nessuno ha centrato il 6. La schedina fortunata è stata convalidata presso una ricevitoria del centro città, offrendo un’inaspettata sorpresa a un giocatore locale. La notizia si diffonde tra gli appassionati di lotterie.

Nello specifico il fotunato ha centrato un punto 4SS e un punto 4 da 64.779,38 euro in tutto. La giocata vincente è stata realizzata nel punto vendita Sisal di Randazzo Antonino, in viale Strasburgo, 221.