Sabato 2 maggio 2026 alle 14:00 si sfideranno Villarreal e Levante in una partita valida per la giornata di campionato. Il Levante, attualmente penultimo con 33 punti, nelle ultime giornate ha mostrato un miglioramento importante, mantenendo alta la speranza di evitare la retrocessione. La sfida tra le due squadre valenciane sarà segnata da aspettative di un match con molte segnature, considerando anche le quote e i pronostici disponibili.

Il Levante è penultimo con 33 punti ma nelle ultime giornate sta compiendo qualcosa di incredibile: i Granotas non hanno mai smesso di credere nella salvezza e hanno contribuito fortemente ad infiammare la lotta per non retrocedere. Al momento la squadra valenciana ha 33 punti, solo 2 in meno del Maiorca quart’ultimo ma per riuscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Levante (sabato 02 maggio 2026 ore 14:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Partita da over tra squadre valenciane?

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