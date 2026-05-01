Sabato 2 maggio 2026 alle 14:00 si sfidano Villarreal e Levante in una partita valida per il campionato di calcio. Il Levante, penultimo in classifica con 33 punti, nelle ultime giornate ha mostrato un rendimento positivo e ha mantenuto la speranza di evitare la retrocessione. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, e tra le quote e i pronostici si discute se la partita possa essere caratterizzata da un alto numero di gol.

Il Levante è penultimo con 33 punti ma nelle ultime giornate sta compiendo qualcosa di incredibile: i Granotas non hanno mai smesso di credere nella salvezza e hanno contribuito fortemente ad infiammare la lotta per non retrocedere. Al momento la squadra valenciana ha 33 punti, solo 2 in meno del Maiorca quart’ultimo ma per riuscire. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Levante (sabato 02 maggio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Partita da over tra squadre valenciane?

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