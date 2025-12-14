Levante-Villarreal domenica 14 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Partita rinviata per maltempo

Il match tra Levante e Villarreal, previsto per domenica 14 dicembre alle 18:30, è stato rinviato a causa del maltempo. La forte pioggia ha reso il campo impraticabile, costringendo gli organizzatori a posticipare l'incontro. Questo episodio ha interrotto una serie di partite già complicata per il Villarreal, che non ha ancora trovato la vittoria in Champions League nonostante le recenti difficoltà in campionato.

Il Villarreal non è riuscito nemmeno mercoledì a trovare una gioia europea: continua questa strana tendenza a disputare due stagioni totalmente differenti tra Liga e Champions. In campionato, infatti, i valenciani stanno volando: sono la squadra più in forma del lotto e sono terzi con 35 punti ed hanno anche una partita in meno del. Non si giocherà in data odierna (domenica 14 dicembre) il match tra Levante e Villarreal. La sfida, inizialmente programmata per le ore 18:30, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle ...