Lentini al voto | Fisicaro e Pupillo si sfidano per il sindaco

A Lentini, due candidati sono in corsa per la carica di sindaco nelle prossime elezioni amministrative. Giuseppe Fisicaro e Enzo Pupillo hanno presentato le loro candidature e si preparano a confrontarsi nel voto. La campagna elettorale è entrata nel vivo, con i due candidati che si stanno impegnando per ottenere il sostegno degli elettori. La gara per la guida del Comune si avvicina, con i cittadini chiamati a scegliere tra le diverse proposte.

Giuseppe Fisicaro ed Enzo Pupillo si candidano a sindaco di Lentini per le prossime elezioni amministrative. La corsa al primo cittadino e al consiglio comunale scatta dopo che Rosario Lo Faro ha lasciato l’incarico a causa di una mozione di sfiducia giunta a circa due anni di mandato. Il locale si sta definendo rapidamente attorno a due poli distinti. Da un lato emerge la figura di Giuseppe Fisicaro, che ha reso pubblica la propria volontà di partecipare alla sfida elettorale attraverso i suoi canali social. Fisicaro sostiene la necessità di un passaggio netto tra chi si limita a fare promesse e chi accetta di assumersi l’onere delle responsabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lentini al voto: Fisicaro e Pupillo si sfidano per il sindaco Dopo il rientro di Missiroli, consiglieri dem e assessori si dimettono: si andrà al voto. Il sindaco: "Se è così, mi dovranno espellere dal Pd"Consiglieri di maggioranza e assessori rassegnano le dimissioni: "Impossibile garantire la serenità necessaria all’azione amministrativa" Terremoto... Billi: "Persona per bene e voto Sì". Il Pd: "Sindaco di una sola parte"A Castrocaro Terme e Terra del Sole il referendum accende gli animi tra opposte fazioni politiche. Si parla di: Lentini | Dopo il terremoto della sfiducia, la città si prepara al successore di Lo Faro. E intanto è partito il toto-nomi. Lentini verso le amministrative: Giuseppe Fisicaro ed Enzo Pupillo i candidati a sindacoDa una parte Giuseppe Fisicaro, dall’altra Enzo Pupillo. Si delinea il quadro in vista delle elezioni amministrative per l’elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale a Lentini, dopo la ... siracusaoggi.it Elezioni sindaco Lentini, Centrodestra diviso: Carta (Mpa) per Fisicaro, dubbi di Gennuso (FI)Formalmente si tratta di scegliere il nuovo sindaco di Lentini. Nella sostanza, le elezioni del 24 e 25 maggio sono anche l’occasione per misurare i rapporti di forza tra due […] ... blogsicilia.it