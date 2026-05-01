Nel pomeriggio di mercoledì, il consiglio generale e il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini hanno confermato che Villa Mussolini sarà assegnata al Comune di Riccione. La decisione si mantiene invariata rispetto a quanto previsto, senza alcuna retromarcia o modifica nell’iter di assegnazione. La procedura prosegue quindi secondo il percorso stabilito, senza variazioni fino alla conclusione formale.

Nessuna retromarcia, l’iter di assegnazione di Villa Mussolini al Comune di Riccione resta immutato. È la sintesi di quanto è stato stabilito mercoledì pomeriggio, prima dal consiglio generale, poi dal consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini. Il passaggio di proprietà dell’immobile, per il quale il Comune ha messo sul piatto un milione e 206mila euro, sarà suggellato dal rogito previsto a metà maggio. Con questa netta presa di posizione dovrebbe chiudersi la querelle accesa dalla società torinese David2, esclusa dalla Fondazione che, per assegnare l’ex residenza estiva del Duce tramite invito a offrire, non asta, ha tenuto conto non solo dell’offerta economica, ma anche del progetto da realizzare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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