Flottiglia per Gaza | fermi 175 attivisti tra loro 22 italiani

La marina israeliana ha fermato 175 attivisti della Global Sumud Flotilla nelle acque vicino a Creta. Tra loro ci sono 22 cittadini italiani. Le imbarcazioni sono state intercettate durante un tentativo di raggiungere Gaza. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e le autorità israeliane hanno disposto il blocco. Non sono stati segnalati incidenti o feriti al momento.

? Cosa sapere La marina israeliana ferma 175 attivisti della Global Sumud Flotilla presso le acque di Creta.. Tra i fermati figurano 22 cittadini italiani e il giornalista Sceresini a bordo della Holy Blu.. Il giornalista Sceresini è stato fermato dalla marina israeliana insieme ad altri 174 membri della flottiglia internazionale che navigava verso Gaza, in un’operazione avvenuta nelle acque vicine a Creta. La missione umanitaria denominata Global Sumud Flotilla, che aveva lasciato il porto di Augusta il 26 aprile scorso con l’obiettivo di sfidare simbolicamente il blocco navale sulla Striscia, è stata intercettata durante la notte. Tra i soggetti tratti in custodia sulle unità militari israeliane figurano 22 cittadini italiani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flottiglia per Gaza: fermi 175 attivisti, tra loro 22 italiani Flotilla per Gaza attracca a Napoli, equipaggi pronti a consegnare aiuti umanitari Notizie correlate Giornalista sondriese fermato sulla flottiglia diretta a Gaza: Andrea Sceresini tra i 175 bloccatiC’è anche il sondriese Andrea Sceresini tra le persone fermate durante l’operazione della marina israeliana contro la flottiglia internazionale... Flotilla per Gaza, 175 attivisti sbarcati a Creta dopo l’arresto(Adnkronos) – Oltre un centinaio di attivisti della 'Flotilla' per Gaza, arrestati il giorno precedente al largo dell’isola di Creta dalle forze... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Global Sumud Flotilla riparte per Gaza, nuova missione da Siracusa; Flotilla, Israele: 'Attivisti saranno rilasciati in Grecia'; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'. Blitz in mare contro la flottiglia per Gaza: tensione internazionale e protesta a TorinoIntervento israeliano a 70 miglia da Creta ferma la missione umanitaria. Attivisti: Atto di pirateria. Presidio oggi davanti alla Prefettura ... giornalelavoce.it Gaza, Ancona in piazza: tre marchigiani della flottiglia bloccata «sono in Grecia»Il Coordinamento Marche per la Palestina scende in piazza per denunciare l’attacco di pirateria della Marina israeliana sulle imbarcazioni umanitarie ... centropagina.it Benjamin Netanyahu ha aspettato fino a sera prima di prendersi il merito. “Complimenti alla nostra Marina! Ho dato istruzioni di impedire alla flottiglia dei sostenitori di Hamas di arrivare sulle coste di Gaza. Nessuna nave è arrivata nel nostro territorio, nemme - facebook.com facebook Il dipartimento di Stato Usa condanna fermamente la "flottiglia di Gaza" intercettata dall'esercito israeliano al largo di Creta, definendola un'iniziativa filo Hamas e "controproducente", e valuteranno "l'impiego degli strumenti a disposizione per imporre conseg x.com