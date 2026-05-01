Villa Castelli Toyota in fiamme all’alba | interviene il soccorso

Venerdì mattina a Villa Castelli un incendio ha distrutto una Toyota Rav 4 parcheggiata in via Fratelli Cervi. I vigili del fuoco di Francavilla Fontana sono intervenuti sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, prevenendo ulteriori danni. L’incendio si è sviluppato all’alba e ha causato la totale distruzione del veicolo, senza segnalare altre persone coinvolte.

? Cosa sapere Incendio distrugge una Toyota Rav 4 in via Fratelli Cervi a Villa Castelli venerdì.. I vigili del fuoco di Francavilla Fontana mettono in sicurezza l'area per evitare danni.. I vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana sono intervenuti in via Fratelli Cervi a Villa Castelli questo venerdì 1 maggio per domare un incendio che ha coinvolto una Toyota Rav 4 ferma in sosta nelle prime ore del mattino. Il rogo, scoppiato quando le prime luci dell’alba stavano ancora illuminando le strade del quartiere, ha colpito il veicolo parcheggiato, richiedendo l’azione tempestiva dei soccorritori. Oltre all’intervento necessario per spegnere le fiamme, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera zona circostante per evitare che il pericolo potesse estendersi alle abitazioni o ai mezzi vicini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Castelli, Toyota in fiamme all’alba: interviene il soccorso Notizie correlate “Un minuto di inferno”. Attentato all’alba, villa in fiamme e auto distrutteUn attentato incendiario, eseguito in pochi istanti e ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha colpito all’alba del 26 aprile una villa a Livorno,... Leggi anche: Villa Tevez tra piscine, castelli gonfiabili e il biliardino a forma di Bombonera sembra Disneyland Contenuti utili per approfondire Si parla di: Principio di incendio su un'auto in sosta: intervengono vigili del fuoco e carabinieri; Brindisi, suv in fiamme a Villa Castelli. Scontro frontale tra due auto, muore 87enne di Villa CastelliUn anziano di 87 anni di Villa Castelli, a bordo di una Toyota Yaris, è deceduto in seguito a uno scontro frontale con un'Alfa Giulietta guidata da un 33enne questo pomeriggio attorno alle 17:15 sulla ... lagazzettadelmezzogiorno.it