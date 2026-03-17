Carlos Tevez ha aperto le porte della sua villa a San Isidro per un tour con Patrice Evra e Park Ji-Sung, mostrando piscine, castelli gonfiabili e un biliardino a forma di Bombonera. Le immagini del momento ritraggono i tre calciatori mentre si divertono all’interno della residenza, che richiama un ambiente da parco divertimenti. La visita si è svolta in un contesto informale e rilassato.

Carlos Tevez non bada a spese. L’ex attaccante e ora tecnico del Talleres ha aperto le porte della sua mega-villa a San Isidro per un tour con Patrice Evra e Park Ji-Sung, e le immagini lasciano senza fiato. Tra vialetti perfetti, auto di lusso parcheggiate ovunque e interni da reggia, si capisce subito che qui non si parla di “casa normale”. All’interno, marmo pregiato, stanze arredate con gusto e un vero e proprio “tunnel della fama” con murales e maglie di tutte le squadre in cui ha giocato. Trofei, coppe e cimeli brillano su mensole impeccabili, mentre l’occhio cade sul biliardino personalizzato a forma della Bombonera. Ma è fuori che la villa diventa quasi comica: piscine, castelli gonfiabili, scivoli, fontane e mini-bar danno al tutto un’aria da parco a tema. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Villa Tevez tra piscine, castelli gonfiabili e il biliardino a forma di Bombonera sembra Disneyland

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