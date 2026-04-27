Un minuto di inferno Attentato all’alba villa in fiamme e auto distrutte

Nella mattina del 26 aprile, una villa nella zona della Rotonda di Ardenza a Livorno è stata coinvolta in un attentato incendiario. Le telecamere di sicurezza hanno ripreso l'evento, durato solo un minuto, durante il quale l’edificio è stato avvolto dalle fiamme e alcune auto nelle vicinanze sono state danneggiate. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, che si è verificato nelle prime ore del mattino.

Un attentato incendiario, eseguito in pochi istanti e ripreso dalle telecamere di sicurezza, ha colpito all’alba del 26 aprile una villa a Livorno, nella zona della Rotonda di Ardenza. L’azione ha causato danni significativi all’abitazione e la distruzione di due vetture. Incendio doloso a Livorno: cosa è successo all’alba del 26 aprile. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 5:05 un uomo incappucciato si è presentato davanti alla villa dell’avvocato Stefano Scalise, situata sul lungomare in via Pacinotti. Indossava una felpa o un k-way blu con cappuccio, pantaloni scuri e calzari di plastica monouso, presumibilmente per ridurre il rischio di lasciare tracce.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Un minuto di inferno”. Attentato all’alba, villa in fiamme e auto distrutte Notizie correlate Leggi anche: Un boato, poi l'esplosione. Inferno di fuoco in una carrozzeria, 11 auto distrutte Auto distrutte dalle fiamme in un parcheggio di OlginateNottata impegnativa per i vigili del fuoco, chiamati a intervenire in più scenari tra le province di Lecco e Bergamo. Contenuti e approfondimenti Attentato Londra, minuto di silenzio per vittime nei palazzi UEBruxelles (askanews) – Le istituzioni europee si sono fermate per ricordare le vittime dell’attentato di sabato sera nel centro di Londra. E’ stato osservato un minuto di silenzio nei palazzi del ... affaritaliani.it Attentato Vienna, Fico: Riguarda tutti noi. Aula Camera osserva un minuto di silenzioNell’Aula della Camera dei deputati la commemorazione per le vittime dell’attentato di ieri sera a Vienna. Queste le parole del presidente Roberto Fico prima di invitare l’Assemblea ad osservare un ... affaritaliani.it