Vieste presentato il NIS il Nucleo Intervento Subacqueo

Oggi, giovedì 30 aprile, a Vieste è stato presentato ufficialmente il Nucleo Intervento Subacqueo (N.I.S). L’evento ha visto la partecipazione di autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine, che hanno assistito alla cerimonia di consegna e alle dimostrazioni operative del nuovo reparto. Il N.I.S è stato costituito per interventi di natura subacquea in ambito di sicurezza, tutela ambientale e soccorso.

Il Nucleo rientra nel progetto “Vieste Mare Sicuro” e sarà operativo dal 1° maggio 2026. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere a disposizione del territorio una squadra subacquea specializzata, formata per intervenire in supporto agli enti competenti nelle attività di sicurezza, soccorso, ricerca, recupero e tutela dell’ambiente marino. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato che il NIS non sostituisce gli organismi istituzionali preposti al soccorso e alla gestione delle emergenze. Il Nucleo opera esclusivamente a supporto di autorità ed enti competenti, secondo procedure condivise e protocolli di attivazione definiti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Vieste, presentato il N.I.S, il Nucleo Intervento Subacqueo Notizie correlate Nasce il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso ViesteSi tratta di un progetto innovativo che unisce il valore del volontariato alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. La Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Il 1° giugno 2026 a ViesteLa Vieste en Rose 2026: il Comune di Vieste e Gambero Rosso insieme per la 7^ edizione dell’evento dedicato ai rosati. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: VIESTE MARE SICURO; Vieste, presentato il N.I.S. Operativo dal primo maggio 2026. VIESTE NIS Vieste, presentato il N.I.S. Operativo dal primo maggio 2026Si è svolta oggi, giovedì 30 aprile 2026, nella Sala Consiliare del Comune di Vieste, la conferenza stampa di presentazione del NIS – Nucleo Intervento Subacqueo, specializzazione operativa della Prot ... statoquotidiano.it