Nasce il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso Vieste

È stato istituito il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso Vieste. La creazione di questa unità è stata annunciata ufficialmente dall'associazione di protezione civile, che ha comunicato l'avvio delle attività del nuovo gruppo di piloti specializzati nell'uso di droni. La formazione del nucleo mira a garantire interventi rapidi e specifici in situazioni di emergenza.

Si tratta di un progetto innovativo che unisce il valore del volontariato alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. In un contesto in cui rapidità di intervento, osservazione del territorio e capacità di prevenzione sono sempre più determinanti, la costituzione del Nucleo Piloti APR rappresenta una risorsa concreta e strategica. Per sostenere questa nuova attività, l’associazione si è dotata di un drone avanzato, equipaggiato con zoom ottico, infrarossi, sensore termico, sistema GPSGLONASSGalileo, altoparlante e faro. Uno strumento tecnologicamente evoluto che consentirà di potenziare le operazioni sul campo e di offrire un contributo ancora più tempestivo ed efficace nelle diverse situazioni di emergenza e controllo. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Nasce il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso Vieste Articoli correlati Donata una motopompa carrellata al nucleo di Protezione civile di ConseliceNei mesi scorsi Surgital aveva espresso la volontà di aiutare la Protezione civile della Bassa Romagna tramite l’acquisto di un dispositivo... Campania, nasce la nuova Consulta della Protezione Civile: più voce ai volontariLa Giunta regionale sblocca l'organismo che prende il posto del vecchio comitato ormai scaduto. Tutto quello che riguarda Nucleo Piloti Temi più discussi: NASCE IL NUCLEO PILOTI APR DELLA PROTEZIONE CIVILE PEGASO VIESTE; Vieste, nasce il 'Nucleo Piloti APR' della 'Protezione Civile Pegaso'; VI ASPETTIAMO NEL RISTORANTE PIÙ ROMANTICO DEL GARGANO. DA VENERDÌ 27 MARZO E PER TUTTA L’ESTATE; ????? ???? ?? ????: ? ?????? ??... Nasce il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso ViesteL’Associazione di Protezione Civile Pegaso Vieste annuncia ufficialmente la nascita del Nucleo Piloti APR, una nuova realtà operativa pensata per rafforzare le attività di tutela, prevenzione, ricerca ... manfredonianews.it VIESTE PILOTI Vieste, nasce il ‘Nucleo Piloti APR’ della ‘Protezione Civile Pegaso’Una nuova struttura operativa pensata per rafforzare le attività di tutela, prevenzione, ricerca e soccorso sul territorio di Vieste ... statoquotidiano.it In atto il Corso teorico-pratico per Piloti di Droni (UAS – Categoria OPEN A1-A3) dedicato alla formazione dei volontari del Nuclei Protezione Civile della Città di Maiori e degli agenti della Polizia Municipale. Un percorso formativo fondamentale per acquisire c - facebook.com facebook