Vieste mare sicuro da oggi in azione il Nucleo intervento subacqueo della Protezione civile Pegaso

Da oggi, venerdì 1 maggio, è attivo a Vieste il Nucleo Intervento Subacqueo (Nis), parte della Protezione Civile Pegaso. Il nucleo si occupa di interventi subacquei e operazioni di sicurezza in acqua. La presenza del team mira a rafforzare le attività di vigilanza e pronto intervento nelle zone costiere e marine della regione. L’attivazione del Nis si inserisce nelle iniziative di tutela del mare e tutela della sicurezza dei cittadini e dei fruitori del mare.

È operativo da oggi, venerdì 1 maggio, il Nis – Nucleo Intervento Subacqueo integrato alla Protezione Civile Pegaso di Vieste.Il Nucleo rientra nel progetto ‘Vieste Mare Sicuro’. È stato presentato alla vigilia dell’attivazione nella Sala consiliare del Comune di Vieste.L’iniziativa, in.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Nasce il Nucleo Piloti APR della Protezione Civile Pegaso ViesteSi tratta di un progetto innovativo che unisce il valore del volontariato alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Vieste, presentato il N.I.S, il Nucleo Intervento SubacqueoIl Nucleo rientra nel progetto “Vieste Mare Sicuro” e sarà operativo dal 1° maggio 2026. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: VIESTE MARE SICURO; Vieste, presentato il N.I.S. Operativo dal primo maggio 2026; VIESTE – Nasce il NIS (Nucleo Intervento Subacqueo), nuovo servizio di vigilanza e soccorso rapido in...; 10 posti a un’ora da Foggia da visitare in primavera | Borghi, mare e natura in Puglia. VIESTE NIS Vieste, presentato il N.I.S. Operativo dal primo maggio 2026Si è svolta oggi, giovedì 30 aprile 2026, nella Sala Consiliare del Comune di Vieste, la conferenza stampa di presentazione del NIS – Nucleo Intervento Subacqueo, specializzazione operativa della Prot ... statoquotidiano.it Vieste, Gargano, Puglia Il Villaggio Camping Spiaggia Lunga è un #familyvillage a #Vieste con 3 piscine, mini e junior club e animazione, direttamente sul mare del #Gargano. Questo villaggio/camping è la meta ideale per le famiglie con bambini che desi - facebook.com facebook