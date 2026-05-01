Videogiochi 2026 | Capcom vola con Resident Evil e Pragmata trionfa

Nel 2026, Capcom ha registrato 7 milioni di copie vendute per Resident Evil Requiem nei primi due mesi. Contestualmente, il gioco Pragmata ha riscosso un buon successo, rafforzando la strategia di diversificazione dei generi adottata dall’azienda. Questi dati segnalano una crescita significativa per la casa giapponese nel settore dei videogiochi.

? Cosa sapere Capcom registra 7 milioni di vendite per Resident Evil Requiem nei primi due mesi.. Il successo di Pragmata conferma la strategia di diversificazione dei generi nel 2026.. Il videoludico del 2026 si apre con un bilancio di vendite straordinario per Capcom, che ha il successo di Resident Evil Requiem superare i 7 milioni di unità in soli due mesi, segnando l’inizio di un anno caratterizzato da una competizione serrata tra grandi produzioni e innovazioni hardware. Dopo un inizio d’anno dominato dai titoli indipendenti durante il mese di gennaio, il settore ha subito un’accelerazione decisiva con l’arrivo di Dragon Quest VII Reimagined, Nioh 3 e Mario Tennis Fever nel periodo di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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