Resident Evil 4 Capcom ha sostituito Denuvo con un nuovo DRM ma le prestazioni sono peggiorate

Capcom ha cambiato il sistema di protezione di Resident Evil 4 Remake su PC. La casa giapponese ha eliminato Denuvo, che aveva suscitato molte polemiche, e ha installato un nuovo DRM chiamato Enigma. Tuttavia, questa mossa ha portato a un calo delle prestazioni del gioco, che ora risulta più lento e meno fluido rispetto a prima. I giocatori si sono già lamentati sui forum, segnalando problemi di lag e rallentamenti che non si verificavano con la versione precedente.

Capcom ha recentemente modificato il sistema di protezione di Resident Evil 4 Remake su PC, rimuovendo il controverso Denuvo e sostituendolo con un nuovo DRM chiamato Enigma. Una scelta che inizialmente sembrava andare incontro alle richieste della community PC, da tempo critica verso Denuvo per il suo impatto sulle prestazioni. Tuttavia, gli effetti pratici dell'aggiornamento hanno raccontato una storia molto diversa. Invece di migliorare la situazione, il nuovo DRM avrebbe peggiorato sensibilmente le performance del gioco. E le segnalazioni negative stanno aumentando rapidamente. Secondo numerosi test e testimonianze, Enigma risulterebbe più pesante di Denuvo in termini di impatto sulle prestazioni.

