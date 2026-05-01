VIDEO Strabenevento…dica 33 | la 10km gode di ottima salute successo bis per Yahya Kadiri

Alla sua 33esima edizione, la gara di dieci chilometri si è svolta con grande partecipazione e ottimi risultati, confermando la buona salute della competizione. Tra i protagonisti, il corridore Yahya Kadiri ha vinto per la seconda volta consecutiva, raggiungendo un successo che testimonia la crescita dell’evento. La manifestazione si è svolta senza intoppi, attirando molti atleti e appassionati lungo il percorso.

Tempo di lettura: 2 minuti I record sono fatti per essere battuti ed alla sua 33esima edizione la Strabenevento ha superato se stessa portando tra le vie del capoluogo 1113 podisti, rimasti come al solito estasiati da un percorso unico tra le bellezze di Benevento in un saliscendi da approcciare con grande cautela. Un autentico fiume colorato con al suo interno tante storie, ma tutte unite dal desiderio di tagliare l’agognato traguardo. L’evento, organizzato in maniera impeccabile dagli Amatori Podismo Benevento del presidente Raffaele Zollo ha preso il via poco dopo le 9 nella consueta location di piazza Castello con l’imponente Rocca dei Rettori sullo sfondo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Strabenevento…dica 33: la 10km gode di ottima salute, successo bis per Yahya Kadiri Notizie correlate ‘Salerno Corre’, grande successo di pubblico: vincono Yahya Kadiri e Rebecca VolpeTempo di lettura: 3 minutiÈ stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della “Salerno Corre”, gara competitiva... Varato il dispositivo del traffico per la 33° edizione della “Strabenevento”Varato il dispositivo del traffico per la 33° edizione della gara podistica “Strabenevento”, in programma venerdì 1° maggio a partire dalle ore 9:00.