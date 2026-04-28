Varato il dispositivo del traffico per la 33° edizione della Strabenevento

È stato predisposto il piano di gestione del traffico in vista della 33ª edizione della gara podistica “Strabenevento”, che si svolgerà venerdì 1° maggio a partire dalle 9:00. Le autorità hanno organizzato le misure necessarie per regolare il flusso veicolare durante l’evento, che coinvolgerà diverse strade della città. La manifestazione prevede la partecipazione di numerosi atleti e si svolgerà lungo un percorso stabilito.

Varato il dispositivo del traffico per la 33° edizione della gara podistica “Strabenevento”, in programma venerdì 1° maggio a partire dalle ore 9:00. Palazzina crollata a San Felice a Cancello, proprietario denunciato per lavori. Finti nipoti e falsi carabinieri, colpi per 100mila euro: sgominata la. Spaccio itinerante e collegamenti anche all’estero: 23 arresti, colpita rete del. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti..🔗 Leggi su Anteprima24.it

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