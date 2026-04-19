‘Salerno Corre’ grande successo di pubblico | vincono Yahya Kadiri e Rebecca Volpe

L’undicesima edizione di “Salerno Corre” si è conclusa con un notevole afflusso di partecipanti e spettatori. La gara, una competizione nazionale di 10 km organizzata dall’ASD Atletica Salerno, ha visto trionfare rispettivamente un atleta maschile e una atleta femminile. La manifestazione si è svolta nella città, attirando appassionati di corsa provenienti da diverse zone. La manifestazione è durata circa tre minuti, coinvolgendo numerosi atleti e pubblico lungo il percorso.

Tempo di lettura: 3 minuti È stato un grande successo di pubblico e appassionati l’undicesima edizione della “Salerno Corre”, gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. La manifestazione si è tenuta questa mattina con partenza e arrivo da Piazza della Libertà. 96 le società sportive – giunte da Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Abruzzo, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte e Campania – che hanno preso parte con i propri atleti, 1200 iscritti, con 947 uomini e 253 donne. L’atleta più anziano è Gerardo Tarantino della squadra Amatori Podismo Benevento per la Categoria SM 80 (età 80), mentre per le donne c’è Chiara Farano, SF 75 per Amici del Cammino di Barletta (età 77).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Salerno Corre’, grande successo di pubblico: vincono Yahya Kadiri e Rebecca Volpe Notizie correlate Leggi anche: Grande Fratello Vip, Adriana Volpe lascia la casa all'improvviso: cosa è successo Leggi anche: Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa: cosa è successo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Salerno Corre 2026, la città risponde presente; Salerno Corre, la presentazione dell'XI edizione dell'iniziativa: il video; La carica dei 1200 per l'undicesima edizione della Salerno Corre; Salerno Corre 2026, tutto pronto per la 10 km sul lungomare: sport, emozioni e la storia di Vamos. Torna Salerno corre, domenica la 10 km con arrivo e partenza in Piazza della LibertàStampaManca ormai poco per l’undicesima edizione della Salerno Corre, gara competitiva nazionale di 10 km organizzata dalla ASD Atletica Salerno, presieduta da Ruggero Gatto. La manifestazione – in ... salernonotizie.it Salerno Corre, la presentazione dell'XI edizione dell'iniziativa: il videoLa manifestazione – in programma domenica 19 aprile (a partire dalle ore 8.30) - si è dimostrata sin da subito un grande successo di pubblico e partecipazione ... salernotoday.it Rebecca Volpe Rebecca Volpe vince la Salerno Corre 2026 con il tempo finale di 34'52 alla media finale di 3'29" al km. Gara nazionale FIDAL con percorso omologato. Complimenti!! #sport #Reels #fidal #Salerno #Viral - facebook.com facebook Oltre 1.200 iscritti domenica in gara per la 'Salerno Corre'. Sarà un week end di gara ma anche di festa diffusa #ANSA x.com