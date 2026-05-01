Oggi i cancelli del centro sportivo di Trigoria sono stati aperti per un allenamento di primo maggio, con i giocatori impegnati tra esercizi fisici e momenti di squadra. Durante la sessione, un eurogol di un calciatore ha attirato l’attenzione dei presenti, attirando commenti tra gli spettatori. L’attività si è svolta in un’atmosfera di concentrazione, con i partecipanti concentrati sulla preparazione in vista delle prossime partite.

I cancelli del centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria si sono aperti oggi per un primo maggio sospeso tra l’intensità della preparazione atletica e la necessità di fare gruppo in vista della volata finale. In attesa del posticipo contro la Fiorentina, fissato per lunedì sera allo Stadio Olimpico, la Roma ha scelto di celebrare la festività dei lavoratori trasformando il centro sportivo in un quartier generale di convivialità. Sotto lo sguardo attento dello staff tecnico, la seduta odierna ha lasciato spazio a momenti di svago che hanno visto la squadra riunirsi tra la piscina e il campo da gioco, rafforzando un’unione d’intenti fondamentale per blindare l’attuale posizione in Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - VIDEO – Roma, festa a Trigoria: l’eurogol di Ndicka stupisce tutti

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