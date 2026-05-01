VIDEO Incidente a Case Bruciate capriolo spunta in mezzo alla carreggiata e viene investito
Un capriolo è stato investito da un’auto lungo via Raniero Fasani a Perugia, all’altezza dello svincolo per Case Bruciate. Il fatto è stato registrato da una telecamera di sorveglianza e mostra l’istante in cui l’animale si trova improvvisamente in mezzo alla carreggiata prima di essere colpito. La strada era trafficata al momento dell’incidente.
Un capriolo è stato investito da un'autovettura lungo via Raniero Fasani a Perugia. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per Case Bruciate. L'animale è stato portato presso al Clinica universitaria veterinaria di Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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