VIDEO Incidente a Case Bruciate capriolo spunta in mezzo alla carreggiata e viene investito

Un capriolo è stato investito da un’auto lungo via Raniero Fasani a Perugia, all’altezza dello svincolo per Case Bruciate. Il fatto è stato registrato da una telecamera di sorveglianza e mostra l’istante in cui l’animale si trova improvvisamente in mezzo alla carreggiata prima di essere colpito. La strada era trafficata al momento dell’incidente.