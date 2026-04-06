Incidente a Castellabate | spunta un cinghiale sulla carreggiata nessun ferito

Ieri pomeriggio a Castellabate si è verificato un incidente sulla Via del Mare quando un cinghiale ha attraversato la strada, causando un impatto con un veicolo. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. La presenza dell’animale sulla carreggiata ha generato momenti di tensione tra gli automobilisti presenti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Tensione, ieri pomeriggio, a Castellabate. Un cinghiale ha attraversato la carreggiata sulla Via del Mare, provocando un sinistro. Un'auto in corsa, infatti, vedendo spuntare improvvisamente l'ungulato, è sbandata. Fortunatamente, nessun ferito, ma solo tanto spavento. . 🔗 Leggi su Salernotoday.it Incidente sull’Autosole, furgone si schianta contro camion fermo sulla carreggiata. Un ferito graveTerni, 22 gennaio 2026 – Il passeggero di un furgone è rimasto gravemente ferito dopo che il mezzo sul quale viaggiava ha colpito lo spigolo di un... Incidente sul lavoro a Castellabate: si ribalta una gru, ferito un operaioTensione nel pomeriggio di oggi, a Castellabate: per cause da accertare, una gru si è ribaltata durante un intervento presso l’impianto di... Castellabate, gru si ribalta: operaio ferito e elitrasportato a SalernoBrutto incidente a Castellabate, nei pressi dell’impianto di depurazione, dove una gru si è ribaltata durante alcuni lavori ... msn.com Castellabate, si ribalta la gru: ferito operaio, trasportato in elisoccorso in ospedaleUn operaio è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nell'area del depuratore di Castellabate (Salerno); trasportato al Ruggi, ha riportato traumi alle ... fanpage.it