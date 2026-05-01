VIDEO Incendio sul monte Faeta | Pisa-Lecce a rischio rinvio?

Da mercoledì sera, le fiamme stanno interessando il Monte Faeta, situato a breve distanza da Pisa. L’incendio ha interessato principalmente le aree della montagna, coinvolgendo vaste porzioni di vegetazione. La situazione ha portato alla sospensione o al possibile rinvio della partita tra le squadre di Pisa e Lecce, prevista per le prossime ore. Le autorità sono al lavoro per contenere le fiamme e valutare l’eventuale impatto sull’evento sportivo.

Le fiamme stanno divorando il Monte Faeta, a pochi chilometri da Pisa, dalla serata di mercoledì 29 aprile. Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco sono al lavoro per garantire la messa in sicurezza della popolazione interessata dall'incendio. Sono circa 5.000 gli sfollati. La situazione potrebbe avere delle ricadute anche sul match di Serie A tra Pisa e Lecce, previsto per questa sera alle 20:45: vista la qualità dell'aria e l'ingente impiego di Forze dell'Ordine per contrastare l'incendio, c'è la possibilità che la partita venga rinviata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Incendio sul monte Faeta: Pisa-Lecce a rischio rinvio? Notizie correlate Pisa, il video del maxi-incendio sul monte FaetaA causa del maxi-incendio partito nei giorni scorsi sul monte Faeta, in Lucchesia, 3. Leggi anche: Da tre giorni c’è un grosso incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Pisa-Lecce a rischio rinvio: emergenza incendio sul Monte Faeta e migliaia gli sfollati; Incendio sul Monte Faeta tra Lucca e Pisa in corso da 48 ore: non si riesce a spegnere. Sfollate 500 persone; Incendio sul Monte: enorme colonna di fumo visibile anche dalla provincia di Pisa; Incendio Monte Faeta: la nuvola di fumo sul versante. Incendio sul Monte Faeta, 3.500 sfollati ad Asciano e aria irrespirabile: si gioca alle 20:45, ma l’ipotesi rinvio resta sullo sfondoIncendio sul Monte Faeta, 3.500 sfollati ad Asciano e aria irrespirabile: si gioca alle 20:45, ma l’ipotesi rinvio resta sullo sfondo ... pianetalecce.it Incendio sul Monte Faeta, emergenza tra Lucca e Pisa: salgono le persone evacuateProsegue l'emergenza per l'incendio divampato sul monte Faeta, in provincia di Lucca che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano. Nella notte ... gonews.it «Una non vittoria significherebbe dire addio al sogno di rimanere in Serie A. » Stasera, alle 20. 45, il Pisa ospita il Lecce allo stadio Anconetani per una partita che potrebbe già chiudere i giochi salvezza per entrambe. Mancano solo quattro giornate al termine - facebook.com facebook Le probabili formazioni di Pisa-Lecce #SkySport #PisaLecce #SerieA x.com