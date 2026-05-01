VIDEO | Formazione immersiva per educatori | il modello Poti Pictures

Si sono appena conclusi ad Arezzo tre giorni di formazione immersiva dedicata agli educatori, con protagonisti gli studenti del corso di laurea in educatore professionale sociale dello Iusve. L’evento ha visto coinvolti i partecipanti in attività pratiche e teoriche, con l’obiettivo di approfondire il modello Poti Pictures. La sessione si è conclusa con un momento di confronto tra i presenti, che hanno condiviso le proprie esperienze e riflessioni sul percorso formativo.

Si sono conclusi ad Arezzo i tre giorni di formazione immersiva che hanno visto protagonisti gli studenti del corso di laurea in educatore professionale sociale dello Iusve. Un’esperienza nata dalla sinergia con la Poti Pictures e la collaborazione di Irpea, concepita per trasformare la teoria.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il metodo Poti Pictures modello formativo. Campus universitario per futuri educatoriSi è conclusa ad Arezzo l’esperienza immersiva che ha coinvolto gli studenti del corso di Laurea in educatore professionale sociale dello Iusve,... Poti Pictures. Monni e Tommasi all’Open dayPoti Pictures Studios inaugurano il ciclo di Open Day 2026 con un incontro che, attraverso parole, immagini e scelte concrete, propone una... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il metodo Poti Pictures modello formativo. Campus universitario per futuri educatori; Il metodo Poti Pictures modello formativo Campus universitario per futuri educatori. Il metodo Poti Pictures modello formativo. Campus universitario per futuri educatoriSi è conclusa ad Arezzo l’esperienza immersiva che ha coinvolto gli studenti del corso di Laurea in educatore professionale ... lanazione.it Il cinema per tutti. Poti Pictures Studios. La scuola di recitazione per persone disabiliAlla soglia dei 20 anni di attività, i Poti Pictures Studios, a lungo immaginati e pensati nelle nostre fantasie, prendono finalmente vita - ha detto Daniele Bonarini, regista e ideatore della Poti ... lanazione.it Sostieni gratuitamente il progetto dei Poti Pictures Studios! Rinnova anche quest’anno il tuo 5x1000 alla Cooperativa Il Cenacolo (CF 01223020510) Con un gesto semplice puoi sostenere la prima casa di produzione cinematografica sociale esistente al - facebook.com facebook