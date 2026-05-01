Il metodo Poti Pictures modello formativo Campus universitario per futuri educatori

A Arezzo si è conclusa un’esperienza formativa di tre giorni rivolta agli studenti del corso di Laurea in educatore professionale sociale dello Iusve. L’evento ha coinvolto i futuri educatori in un percorso che ha alternato momenti di teoria e di pratica sul campo, offrendo loro un’opportunità di approfondimento e confronto. L’attività si è svolta presso un campus universitario dedicato alla formazione di educatori professionali.

Si è conclusa ad Arezzo l’esperienza immersiva che ha coinvolto gli studenti del corso di Laurea in educatore professionale sociale dello Iusve, protagonisti di tre giorni di formazione sul campo tra teoria e pratica. Un percorso nato dalla collaborazione con Poti Pictures e Irpea, pensato per trasformare l’apprendimento accademico in esperienza professionale diretta. Il cuore del campus è stato il Poti Pictures Studios, il polo cinematografico aretino diventato per l’occasione un vero ambiente di lavoro e formazione. Qui gli studenti hanno vissuto un contesto in cui la disabilità non è oggetto di assistenza, ma soggetto attivo di produzione culturale, osservando modelli educativi fondati su responsabilità, lavoro di squadra e qualità del contesto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il metodo Poti Pictures modello formativo. Campus universitario per futuri educatori Notizie correlate Poti Pictures. Monni e Tommasi all’Open dayPoti Pictures Studios inaugurano il ciclo di Open Day 2026 con un incontro che, attraverso parole, immagini e scelte concrete, propone una... Poti Pictures, l’assessora Monia Monni e Saverio Tommasi: “per una nuova narrazione della disabilità”Arezzo, 7 aprile 2026 – I Poti Pictures Studios inaugurano il ciclo di Open Day 2026 con un incontro che, attraverso parole, immagini e scelte... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Il metodo Poti Pictures modello formativo. Campus universitario per futuri educatori; Si è concluso il campus Iusve – Poti Pictures di Arezzo. Il metodo Poti Pictures modello formativo. Campus universitario per futuri educatoriSi è conclusa ad Arezzo l’esperienza immersiva che ha coinvolto gli studenti del corso di Laurea in educatore professionale ... lanazione.it Poti Pictures al Giffoni, ecco il corto Magic BoxArezzo, 28 gennaio 2026 – Giffoni Experience parla anche aretino: Magic Box, il cortometraggio firmato dalla Poti Pictures insieme alla Scuola Primaria Ugo Nofri, è ufficialmente tra i finalisti ... lanazione.it Sostieni gratuitamente il progetto dei Poti Pictures Studios! Rinnova anche quest’anno il tuo 5x1000 alla Cooperativa Il Cenacolo (CF 01223020510) Con un gesto semplice puoi sostenere la prima casa di produzione cinematografica sociale esistente al - facebook.com facebook