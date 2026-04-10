Poti Pictures Studios ha aperto le porte al primo Open Day del 2026, occasione durante la quale si è parlato di come vengono rappresentate la disabilità e i diversi linguaggi nella comunicazione di tutti i giorni. Monni e Tommasi hanno partecipato all’evento, che ha visto confronti tra immagini, parole e scelte pratiche, offrendo uno spunto di riflessione sulle modalità di comunicazione e rappresentazione.

Poti Pictures Studios inaugurano il ciclo di Open Day 2026 con un incontro che, attraverso parole, immagini e scelte concrete, propone una riflessione sui linguaggi e le rappresentazioni della disabilità nella comunicazione quotidiana. Protagonisti del dialogo saranno Saverio Tommasi, giornalista e scrittore, e Monia Monni, Assessora alla Sanità e alle Politiche sociali della Regione Toscana, con la partecipazione degli attori della Poti Pictures, oggi venerdì 10 aprile dalle ore 18.00 presso i Poti Pictures Studios ad Arezzo in via dei Cappucini, 2. L’incontro, “Per una nuova narrazione della disabilità”, metterà a confronto il potere del racconto e l’azione delle politiche pubbliche, per riflettere su come superare stereotipi e costruire linguaggi e contesti capaci di garantire piena partecipazione e dignità a tutte le persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poti Pictures. Monni e Tommasi all’Open day

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