Nelle ultime ore, nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, un dirigente comunale è stato aggredito da almeno due persone armate di bastoni. La vittima, un uomo di 45 anni che lavora all’area patrimonio urbanistico del Comune di Vibo Valentia, è rimasta ferita nell’attacco. La vicenda si è verificata in un'area pubblica vicino alla stazione, e al momento sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

Aggressione nelle scorse ore nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, dove Andrea Nocita, 45 anni, dirigente dell’area patrimonio urbanistico del Comune di Vibo Valentia, è stato assalito da almeno due persone armate di bastoni. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito alle spalle e fatto cadere a terra. Ha riportato una microlesione al polso e una contusione alla schiena. Gli aggressori si sono poi dati alla fuga, probabilmente in auto. Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire ai responsabili. Non si esclude alcuna pista.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Aggressione a dirigente comunale a Vibo Valentia: ferito Andrea Nocita

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