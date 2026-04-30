Dirigente comunale reggino aggredito a bastonate alla stazione di Vibo Valentia | è caccia ai responsabili

Un dirigente comunale di Reggio Calabria è stato aggredito a bastonate nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo. L’uomo, responsabile dell’area patrimonio urbanistico, ha subito l’aggressione nella sera di ieri. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sull’accaduto.

Indagini in corso a Vibo Valentia per fare luce sull’aggressione ai danni di un dirigente comunale. Andrea Nocita, 45 anni originario di Reggio Calabria, responsabile dell’area patrimonio urbanistico del Comune, è stato aggredito in serata nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo da.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Aggressione a dirigente comunale a Vibo Valentia: ferito Andrea NocitaAggressione nelle scorse ore nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, dove Andrea Nocita, 45 anni, dirigente dell’area patrimonio... Vibo Valentia: caccia ai vicoli ferma il latitante della cosca PardeaDopo oltre due mesi di ricerche serrate, le forze dell’ordine hanno rintracciato nel cuore del centro storico di Vibo Valentia un latitante della... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dirigente Comune di Vibo Valentia aggredito a bastonate alla stazione; Violenza alla stazione di Vibo-Pizzo, dirigente comunale preso a bastonate; Aggressione al dirigente comunale di Vibo Andrea Nocita, sconcerto in città e valanga di solidarietà · ilvibonese.it; Dirigente comunale aggredito a bastonate alla stazione di Vibo-Pizzo. Dipendente del Comune di Vibo aggredito: la solidarietà della politica e delle istituzioniIl gruppo consiliare del Pd esprime piena, sincera e incondizionata solidarietà e vicinanza al dirigente Nocita per il vile e brutale gesto di cui è stato vittima. Si tratta di un episodio di estrema ... zoom24.it Grave episodio di violenza a Vibo Valentia, aggredito dirigente comunaleVIBO VALENTIA Grave episodio a Vibo Valentia. Il dirigente comunale Andrea Nocita, funzionario del settore urbanistica di Palazzo Luigi Razza, è stato aggredito da ignoti alla Stazione di Vibo-Pizzo. corrieredellacalabria.it Decisione del Tribunale di Vibo Valentia in accoglimento di un’istanza dei difensori. L’ex dirigente dell’Asp si trova sotto processo per concorso esterno in associazione mafiosa, scambio elettorale politico-mafioso, corruzione e minaccia aggravata - facebook.com facebook Tutto pronto per il TEDx Vibo Valentia al teatro comunale x.com