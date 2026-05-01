Viale Europa–Viale Italia attraversamento da incubo | pedoni costretti a rischiare tra auto e cantieri

L’incrocio tra Viale Europa e Viale Italia presenta una situazione critica, con lavori stradali in corso che rendono difficile attraversare in sicurezza. Pedoni devono confrontarsi con traffico intenso e presenza di cantieri, creando situazioni di pericolo e disagio. La mancanza di segnali chiari e di percorsi protetti aumenta il rischio di incidenti, rendendo l’attraversamento un vero e proprio problema quotidiano per chi si sposta a piedi in zona.

Scrivo per segnalare una situazione che, a mio avviso, è ormai insostenibile e soprattutto pericolosa per chiunque debba attraversare l’incrocio tra Viale Europa e Viale Italia, attualmente interessato da lavori stradali.La chiusura parziale dell’area, con transenne e barriere che restringono gli.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tramvia, nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa Tramvia Firenze: cambia cantiere nel viale Giovine Italia. Via ai lavori anche nel viale Europa. Nuova viabilitàVanno avanti i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli e cambiano di nuovo i cantieri sui viali di Firenze. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tramvia Firenze, in viale Europa adesso mancano solo i binari: da oggi al via gli ultimi lavori; Il nuovo volto di viale Europa: più sicuro, più verde e più bello. Il progetto vale tre milioni; Tramvia, arrivano i binari in viale Europa altezza via Cimitero del Pino; Viale Europa. Riqualificazione da tre milioni realizzata a stralci. Tramvia, da lunedì nuovi cantieri per la sede tranviaria sui viali Matteotti, Gramsci, Giovine Italia ed EuropaPrevista la chiusura dell’incrocio viale Gramsci-via Leopardi-via Coletta e della corsia di collegamento tra via Duca degli Abruzzi e via dell’Agnolo, interrotta anche la svolta da Giovine Italia in v ... firenzetoday.it Firenze Marathon, percorso su viali,partenza-arrivo piazza DuomoTorna la Firenze Marathon. Il 24 novembre si corre grosso modo sullo stesso percorso dell'anno scorso: interessati quindi i viali di circonvallazione tra piazzale Donatello e piazzale di Porta al ... ansa.it È guerra ai furbetti del parcheggio nell’area di viale Europa: installate le telecamere, sanzioni da 34 a 54 euro - facebook.com facebook