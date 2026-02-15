Tramvia nuovo avanzamento dei lavori tra viale Giovine Italia e viale Europa

I lavori della tramvia tra viale Giovine Italia e viale Europa avanzano ancora, e lunedì 16 febbraio si svolgerà un nuovo intervento. Per alcuni giorni, il cantiere nel tratto tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi sarà ribaltato, creando alcune modifiche alla viabilità. La modifica interessa una delle zone più trafficate della città, dove si concentrano molte attività commerciali e residenziali.

Continuano i lavori per la tramvia per Bagno a Ripoli con un nuovo avanzamento. A partire da lunedì 16 febbraio è in programma il ribaltamento del cantiere nel primo tratto di viale Giovine Italia tra piazza Beccaria e via Duca degli Abruzzi. La nuova fase dei lavori prevede la realizzazione della sede tramviaria sul lato dell’Archivio di Stato con la viabilità traslata sul lato opposto del viale, sempre con due corsie disponibili. Sempre lunedì 16 febbraio, dalle 21, i lavori per la sede tranviaria arrivano anche in viale Europa. Nel tratto tra viuzzo delle Lame e via San Marino sarà allestito il cantiere a centro carreggiata e ai lati saranno disponibili le corsie per la circolazione, una per senso di marcia.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

