Roma inaugurata nuova Via Crucis nella Basilica di San Pietro | incontro tra arte e spiritualità

A Roma, è stata inaugurata una nuova Via Crucis nella Basilica di San Pietro, creando un percorso di riflessione tra arte e fede. La struttura si snoda lungo 14 stazioni, ognuna decorata con dettagli ricchi di significato. La scelta di integrare sculture e dipinti mira a coinvolgere i visitatori in un momento di meditazione profonda. La cerimonia ha attirato numerosi fedeli e appassionati di arte sacra, che hanno subito iniziato a percorrere il cammino.

Una Via Crucis per la Basilica di San Pietro in Vaticano. L'incontro tra l'arte e la spiritualità con l'obiettivo di offrire uno spazio di meditazione in un percorso lungo 14 stazioni. Si è tenuta venerdì 20 febbraio, nel giorno del primo venerdì della Quaresima 2026, l'inaugurazione dell'opera che ricorda il calvario di Gesù. L'iniziativa della nuova Via Crucis si inserisce nell'ambito degli appuntamenti organizzati per celebrare il quarto centenario della dedicazione della Basilica (1626-2026). A realizzare l'opera l'artista svizzero Manuel Andreas Dürr che ha vinto il concorso indetto nel 2023.